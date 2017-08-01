Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Trump, 'ya resti çekmeye hazırlanıyor

Giriş Tarihi: 1.8.2017 12:04
Trump, Rusya'ya resti çekmeye hazırlanıyor

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, ABD Başkanı Donald Trump'ın 'ya yaptırımları öngören yasa tasarısını imzalayacağını açıkladı.

'ın başkenti Tiflis'teki ziyareti sırasında açıklamalarda bulunan Pence, Trump'ın, 'ya yeni yaptırımlar getirilmesini öngören yasa tasarısını imzalayacağından emin olduğunu söyledi.

ABD Kongresi, geçen hafta yapılan oylamada Rusya'ya yönelik yeni yaptırımların uygulamaya koyulmasını ve 'ın Kongre'den izin almadan yaptırımları gevşetmesine imkan tanımayacak tasarıyı kabul etmişti. Tasarıya göre, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin Rusya'ya yönelik yaptırımları hafifletmeden veya kaldırmadan önce Kongre'nin onayını alması gerekecek.

Ayrıntılar geliyor...

BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Trump, Rusya'ya resti çekmeye hazırlanıyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz