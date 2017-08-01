Trump, Rusya'ya resti çekmeye hazırlanıyor

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'teki ziyareti sırasında açıklamalarda bulunan Pence, Trump'ın, Rusya'ya yeni yaptırımlar getirilmesini öngören yasa tasarısını imzalayacağından emin olduğunu söyledi.

ABD Kongresi, geçen hafta yapılan oylamada Rusya'ya yönelik yeni yaptırımların uygulamaya koyulmasını ve Başkan Donald Trump'ın Kongre'den izin almadan yaptırımları gevşetmesine imkan tanımayacak tasarıyı kabul etmişti. Tasarıya göre, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin Rusya'ya yönelik yaptırımları hafifletmeden veya kaldırmadan önce Kongre'nin onayını alması gerekecek.

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