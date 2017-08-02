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17 'cü hain Rodos'a kaçtı!

Giriş Tarihi: 2.8.2017 18:39 Güncelleme Tarihi: 2.8.2017 18:40

na kaçan 10’u erkek, 3’ü kadın, 4’ü de çocuk 17 'cü hain, Yunan makamlarından iltica telebinde bulundu. Yunan makamlarından edinilen bilgilere göre, Rodos’a kaçanlar arasında sendika lideri bir kişi de bulunuyor.

nın merkezinden 72 kilometre mesafedeki kayalık Glifada sahili yakınındaki Sianna köyü sakinlerinin ihbarı üzerine yakalanan 17 kişiden 5'inin öğretmen olduğu belirtildi.

Rodos Emniyet Müdürlüğü'nün nezarethanesinde tutulan 'cü hainler, 'a yasadışı giriş yapmak suçuyla savcılığa sevkedilecekler.

Rodos'a kaçan FETÖ'cülerin, yasadışı giriş suçuyla hakim karşısına çıkarılmaları durumunda küçük ve tecilli hapis cezalarına çarptırılmaları bekleniyor.

İltica taleplerine cevaplar ise 1-1.5 yıl içinde verilecek. Bu süre içinde 17 hain ya Atina ya da Selanik'e nakledilecekler.

(Hürriyet)

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17 FETÖ'cü hain Rodos'a kaçtı!
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