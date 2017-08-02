17 FETÖ'cü hain Rodos'a kaçtı!

Rodos adasının merkezinden 72 kilometre mesafedeki kayalık Glifada sahili yakınındaki Sianna köyü sakinlerinin ihbarı üzerine yakalanan 17 kişiden 5'inin öğretmen olduğu belirtildi.

Rodos Emniyet Müdürlüğü'nün nezarethanesinde tutulan FETÖ'cü hainler, Yunanistan'a yasadışı giriş yapmak suçuyla savcılığa sevkedilecekler.

Rodos'a kaçan FETÖ'cülerin, yasadışı giriş suçuyla hakim karşısına çıkarılmaları durumunda küçük ve tecilli hapis cezalarına çarptırılmaları bekleniyor.

İltica taleplerine cevaplar ise 1-1.5 yıl içinde verilecek. Bu süre içinde 17 hain ya Atina ya da Selanik'e nakledilecekler.

(Hürriyet)