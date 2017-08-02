ABD'de okulda patlama!

Minneapolis emniyetinden yapılan açıklamada, Minnehaha Academy'de meydana gelen patlamanın nedeninin gaz sızıntısı olduğunun tahmin edildiği belirtildi.

Patlama sonucu okulun bir bölümünün çöktüğü ve yangın çıktığı ifade edilen açıklamada, 5 kişinin yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı, kayıp 2 kişi için de arama çalışmalarının sürdüğü vurgulandı.

Daha önce kayıp olduğu duyurulan 1 kişinin ise bulunduğu ve herhangi bir sağlık sorunu olmadığı ifade edildi.

Yaralıların durumuna ilişkin henüz ayrıntılı bilgi verilmedi.