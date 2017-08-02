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Dünya Haberleri

Giriş Tarihi: 2.8.2017 21:38 Güncelleme Tarihi: 2.8.2017 21:38
ABD'de okulda patlama!

'nin Minneapolis kentinde bir da meydana gelen nın ardından okulun bir bölümünün çöktüğü, 5 kişinin yaralandığı, 2 kişinin ise kayıp olduğu bildirildi.

Minneapolis emniyetinden yapılan açıklamada, Minnehaha Academy'de meydana gelen nın nedeninin gaz sızıntısı olduğunun tahmin edildiği belirtildi.

Patlama sonucu un bir bölümünün çöktüğü ve çıktığı ifade edilen açıklamada, 5 kişinin yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı, kayıp 2 kişi için de arama çalışmalarının sürdüğü vurgulandı.

Daha önce kayıp olduğu duyurulan 1 kişinin ise bulunduğu ve herhangi bir sağlık sorunu olmadığı ifade edildi.

Yaralıların durumuna ilişkin henüz ayrıntılı bilgi verilmedi.

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ABD'de okulda patlama!
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