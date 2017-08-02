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'den flaş ve açıklaması!

DHA

Dünya Haberleri

Giriş Tarihi: 1.8.2017 22:13 Güncelleme Tarihi: 2.8.2017 02:00
ABD'den flaş Esad ve Rusya açıklaması!

Dışişleri Bakanı Tillerson basın toplantısında " yönetiminin geleceğinde 'ın yeri yok" diye konuştu; 'yla gergin ilişkileri düzeltmeye çalıştıklarını söyledi.

Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, 'de IŞİD'e karşı yürütülen mücadele için ile ittifak ve Beşar geleceği hakkında açıklamalar yaptı.

ABD - Rusya ilişkilerinde "ciddi bir gerginlik" olduğunu belirten Tillerson, Washington ve Moskova'nın ile mücadelede ve Suriye'de barışı sağlamada birlikte çalışmaya çalıştıklarını ifade etti.

Tillerson, Aralık 2016'da ABD'deki Rus diplomatların sayısının sınırlanmasıyla ilgili karara karşılık, Rusya'nın 755 ABD'li diplomatı ülkesinden gönderme kararı almasına da değindi. "Sanıyorum ki Amerikan halkı, dünyanın en güçlü iki nükleer gücünün arasındaki ilişkinin daha iyi olmasını istiyor" diyen Tillerson, Suriye'nin ABD-Rusya ilişkileri için bir sınav olduğunu söyledi.

İRAN VE SURİYE'YE TEPKİ

DEAŞ ve gibi terör örgütlerine karşı mücadele etme ve ortak çıkarlar için beraber çalışıp çalışamayacaklarını görmek için Suriye'nin bir sınav olduğunu ifade eden Tillerson, Esad konusunda ise sert ifadelerde bulundu. Tillerson, "Suriye yönetiminin geleceğinde Esad'ın yeri yok" dedi.

Tillerson ayrıca, İran askerlerinin ve Suriye'de Tahran hükümeti tarafından desteklenen milis güçlerin "evlerine dönmesi gerektiğini" söyledi ve "müttefiklerimizle birlikte İran'ın bölgedeki yayılmacı hamlelerine engel olmak istiyoruz" diye konuştu.

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ABD'den flaş Esad ve Rusya açıklaması!
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