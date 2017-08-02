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ABD'nin Cumhuriyetçi Senatörü Graham: Bir savaş çıkarsa, bu orada olur

AA

Dünya Haberleri

Giriş Tarihi: 2.8.2017 11:04 Güncelleme Tarihi: 2.8.2017 11:09
ABD'nin Cumhuriyetçi Senatörü Graham: Bir savaş çıkarsa, bu orada olur

ABD'nin Cumhuriyetçi Senatörü Graham, ile ilgili "Bir savaş çıkarsa, bu orada olur. Binlerce kişi ölecekse orada ölür. Burada ölmez. () Bunu yüzüme karşı söyledi." dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Washington yönetiminin, 'de rejim değişikliği arayışında olmadığını söyledi.

BBC'nin haberine göre, Tillerson, Kuzey Kore'nin nükleer programı ve füze denemelerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ABD Dışişleri Bakanı, ülkesinin düşman gibi görülmemesi gerektiğini belirterek, "Rejim değişikliği, rejimin çökmesi, yarımadanın hızla yeniden birleşmeye gitmesi ve askerlerimizi 38. paralelin kuzeyine göndermek için bir bahane arayışında değiliz." dedi.

Tillerson, Kuzey Kore'ye hitaben "Sizin düşmanınız değiliz, size tehdit değiliz ancak siz bize karşı kabul edilemez bir tehdit oluşturuyorsunuz ve buna yanıt vermek zorundayız." derken, Çin'in Kuzey Kore ile Pyonyang yönetimini hiç kimsenin yapamayacağı biçimde etkileyecek özel ve eşsiz bir ilişkiye sahip olduğuna inandıklarını sözlerine ekledi.

GRAHAM'DAN SAVAŞ UYARISI &NBSP;

ABD'de Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham ise NBC'nin Today programında yayınlanan söyleşisinde, ABD Başkanı Donald 'ın kendisine Kuzey Kore'nin füze programını sürdürmesi halinde savaş çıkacağını söylediğini aktardı.

Graham, "Bir savaş çıkarsa, bu orada olur. Binlerce kişi ölecekse orada ölür. Burada ölmez. (Trump) Bunu yüzüme karşı söyledi." dedi.

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ABD'nin Cumhuriyetçi Senatörü Graham: Bir savaş çıkarsa, bu orada olur
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