Nijerya'da Boko Haram saldırısı: 6 ölü!

Eyaletin İletişim ve Strateji Komiseri Malam Ahmed Sajoh yaptığı açıklamada, Adamawa eyaletindeki bir köye giren Boko Haram örgütü üyelerinin 6 kişiyi öldürdüğünü, saldırıda en az 15 kişinin de yaralandığını belirtti.

Sahoj, olay sırasında 1 saldırganın öldürüldüğünü ifade ederek, "Saldırganlar askerler tarafından bölgeden uzaklaştırıldı." dedi.

Adamawa eyaleti, UNESCO tarafından 1999'da Dünya Mirası listesine alınan ve 2014 yılında Boko Haram tarafından tahrip edilen 16. yüzyıldan kalma Sukur yerleşim yerine ev sahipliği yapıyor.

Saldırının Nijerya makamları tarafından tarihi Sukur yerleşim yerinin yeniden onarılacağını açıklaması sonrası gelmesi dikkat çekti.

Dur Hanedanlığı dönemine ait olan Sukur yerleşim yeri, varlığını 20. yüzyılın başına kadar korumuş ve bu süreç boyunca Nijerya'nın kuzeydoğusu için demir üretiminde ham madde tedariki için merkez haline gelmişti.

Boko Haram militanlarına yönelik son yıllarda düzenlenen etkili operasyonlara rağmen örgüt, Afrika'nın en fazla nüfusa sahip ülkesi Nijerya'da hala ciddi bir güvenlik sorunu olarak varlığını hissettiriyor.

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren örgüt üyeleri, liderleri Muhammed Yusuf'un gözaltındayken ölmesinin ardından 2009'da kitlesel şiddet eylemleri düzenlemeye başladı.