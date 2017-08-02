Yapay zekâ robotu uzmanları korkuttu!

Facebook
Yapay Zekâ Araştırma (FAIR lab) laboratuvarında üretilen ve "kendi kendine öğrenen" chatbot'lar, kendi uydurdukları dille konuşmaya başlayıp araştırmacılar tarafından anlaşılmaz hale geldi. Facebook da yapay zekâ geliştirme çalışmalarında şimdilik geri adım atmak zorunda kaldı.
Araştırmacılar, chatbot'ların kendi aralarında konuşma çabalarını geçen haziranda fark etmişti. Ancak kendi kodlarını yazarak aralarında yalnızca kendi uydurdukları dille konuşmaya başlayan chatbot'ların İngilizce'yi tamamen bir yana bırakması üzerine bilim insanları duruma müdahale etti.
Konuşmaları anlaşılmaz hale gelen chatbot'lar, sadece İngilizce konuşacak şekilde yeniden programlandı.
Yapay zekânın geliştirilmesinde kullanılan alogaritmalarla çalışan cihazlar, kendi kendilerini geliştirebilmeleri ve diyalog becerilerini artırabilmeleri için başlangıçta tamamen serbest bırakılmıştı. Araştırmacılar bu süreçte chatbot'ların insanlara özgü pazarlık etme yetenekleri geliştirdiğini ve blöf yapmayı öğrendiğini fark etmişti.
Söz konusu kararın, Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg
ve Tesla Motors'un CEO'su Elon Musk
arasındaki yapay zekâ tartışmasından kısa bir süre sonrasına rastlaması ise dikkat çekti.
HAWKING UYARMIŞTI
Dünyaca ünlü İngiliz fizikçi Stephan Hawking de daha önce, biyolojik evrimi yavaş olan insanın, hızla gelişen yapay zekâ karşısında silinip gidebileceğine dair uyarılarda bulunmuştu.