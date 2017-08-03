ABD'den PKK/PYD yağmasına tepki

PKK/PYD'li teröristler, ABD'nin askeri desteğinde, DEAŞ ile mücadele gerekçesiyle girdiği Rakka'nın kuzey kırsalında, Tel Semin beldesi sakinlerinin evlerini yağmaladı. Evleri yağmalanan ve el koyulan sivillerin tepkisi, terör örgütü ile çatışmaya dönüştü.

ABD KUVVETLERİ ZIRHLI ARAÇLARLA BELDEYE GİRDİ

"Cougar MRAP" tipi zırhlılar, personel taşıyıcı araçlar ve Husky tipi mayın belirleme araçlarının beldede tampon bölge oluşturduğu görüldü.

PKK/PYD'nin geçen yılın sonunda DEAŞ'tan aldığı beldede, gerginlik sürüyor. Terör örgütü PKK/PYD, DEAŞ karşıtı operasyon kapsamında ateş altına alınan Rakka'da ölümden kaçan sivillerin, kontrolündeki kentlere girmesine izin vermiyor.

ABD’NİN TERÖR KONVOYU

SİVİLLERİ RÜŞVET VERMEYE ZORLUYORLAR

Örgüt, barınma ve beslenme olanağının sağlanmadığı taşlık arazilerde tuttuğu sivilleri, rüşvet vermeye zorluyor. Sivillerin kentlere girebilmesi için referans ya da kefili olup olmadığını da soruyor. Bu yolla kent merkezlerine girebilen siviller dahi bir süre sonra yeniden sözde kamplara gönderilebiliyor.

"Rakka sessizce katlediliyor" isimli yerel aktivist ağı, dün, yalnızca temmuz ayında örgütün topçu ateşinde 121 sivilin öldüğünü duyurmuştu.