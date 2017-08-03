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'den ları konusunda ’ye uyarı!

AA

Dünya Haberleri

Giriş Tarihi: 2.8.2017 23:04 Güncelleme Tarihi: 3.8.2017 01:31
AB'den Rusya yaptırımları konusunda ABD’ye uyarı!

Avrupa Birliği () Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, ’ya yeni lar uygulanması konusunda ’de onaylanan yeni yasanın Avrupa’nın kaygılarını dikkate aldığını ancak bunun AB ekonomik çıkarlarına zarar vermesi durumunda bir kaç gün içerisinde misilleme yapmaya hazır olduklarını bildirdi.

Komisyonu Başkanı Juncker, Başkanı Donald 'ın 'ya ilave lar getiren "Amerika'nın Düşmanlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Yasası"nı imzalamasının ardından yazılı açıklamada bulundu.

ABD'nin Rusya'ya ilave yaptırım kararı almasına yönelik yasal düzenlemesinde yapılan son değişikliklerden genel olarak tatmin olduğunu belirten Juncker, "Hazırız, ABD karşısında ekonomik çıkarlarımızı savunmalıyız ve bunu yapacağız. Düzenleme, Avrupa çıkarlarının altını oyacak bir şekilde uygulanırsa AB buna günler içerisinde yeterli ölçüde karşılık vermeye hazırdır." ifadelerini kullandı.

ABD'de onaylanan yasayla, Rusya, İran ve Kuzey Kore'ye yeni yaptırımlar getiriliyor. Yasaya göre, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin Rusya'ya mevcut yaptırımları hafifletmeden veya kaldırmadan önce Kongre'nin onayını alması gerekiyor.

Yeni ABD yaptırımlarından Rusya'nın doğal gaz ve petrol projelerinde yer alan Almanya, Fransa, Hollanda ve Avusturya gibi AB üyesi ülke şirketlerinin zarar görmesi ihtimali karşısında Brüksel tepki göstermişti.

AB Komisyonu Başkanı Juncker, geçtiğimiz günlerde, ABD'deki yasa tasarısının, AB'nin enerji güvenliği çıkarlarını tek taraflı olarak etkileyebilecek sonuçlara neden olabileceğini belirterek, "ABD'deki yasa tasarısı, kasıtsız bir şekilde AB'nin enerji güvenliği çıkarlarını etkileyen tek taraflı etkilere neden olabilir. Bu nedenle endişelerimizin yeterince dikkate alınmaması durumunda birkaç gün içinde uygun şekilde hareket etmeye hazırız. Amerika çıkarlarının önce, Avrupa çıkarlarının sonra geldiği anlamına gelemez." değerlendirmesinde bulunmuştu.

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AB'den Rusya yaptırımları konusunda ABD’ye uyarı!
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