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Avrupa'da milyonlarca raflardan kaldırıldı

Giriş Tarihi: 3.8.2017 18:47 Güncelleme Tarihi: 3.8.2017 18:48
Avrupa'da milyonlarca yumurta raflardan kaldırıldı

, ve 'da zehirlenme tehlikesi nedeniyle milyonlarca raflardan kaldırıldı.

, ve 'da yapılan araştırma ve testler sonucu larda yüksek miktarda böcek öldürücü ilaca rastlandı. Zehirlenme tehlikesi nedeniyle milyonlarca yumurta piyasadan toplatıldı. Hollanda'da yaklaşık 180 çiftlik geçici olarak kapatılarak, soruşturma başlatıldı. Almanya'ya gönderilen yaklaşık 1 milyon yumurtanın ise Hollanda sınırından geri gönderildiği bildirildi.

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Tavuk pisliği, kan ve yumurtalarında yapılan testlerde hayvanların üstlerinde bulunan bulunan pire, bit ve kenelerden kurtulmak için kullanılan böcek öldürücü fipronil maddesi kullanıldığı saptandı. Dünya Sağlık Örgütü, yüksek oranda yutulan toksik maddenin karaciğer, tiroit bezleri ve böbreklere zarar verebileceğini bildirdi.

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Avrupa'da milyonlarca yumurta raflardan kaldırıldı
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