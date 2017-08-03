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’da düştü

AA

Dünya Haberleri

Giriş Tarihi: 3.8.2017 09:37
Avustralya’da küçük uçak düştü

’nın Melbourne kentinde pilot eğitimi sırasında düşen uçakta 2 kişi yaralandı.

ve Güvenlik Otoritesi (CASA) tarafından yapılan açıklamada, Melbourne'nin güney doğusundaki Clyde North semti yakınlarında, pilot yetiştirme eğitimi sırasında iki koltuklu küçük bir uçağın henüz belirlenemeyen nedenle boş bir araziye düştüğü duyuruldu.

EĞİTMEN VE ÖĞRENCİ AĞIR YARALANDI

Olayda eğitmen ve öğrencisinin ağır yaralandığı belirtilirken Bristell ultralight tipi iki koltuklu uçağın eğitmen pilotunun düşmeden önce imdat çağrısında bulunduğu aktarıldı. Kazaya ilişkin yapılacak soruşturma devam ediyor.

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Avustralya’da küçük uçak düştü
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