Avustralya’da küçük uçak düştü

Sivil Havacılık ve Güvenlik Otoritesi (CASA) tarafından yapılan açıklamada, Melbourne'nin güney doğusundaki Clyde North semti yakınlarında, pilot yetiştirme eğitimi sırasında iki koltuklu küçük bir uçağın henüz belirlenemeyen nedenle boş bir araziye düştüğü duyuruldu.

EĞİTMEN VE ÖĞRENCİ AĞIR YARALANDI

Olayda eğitmen ve öğrencisinin ağır yaralandığı belirtilirken Bristell ultralight tipi iki koltuklu uçağın eğitmen pilotunun düşmeden önce imdat çağrısında bulunduğu aktarıldı. Kazaya ilişkin yapılacak soruşturma devam ediyor.