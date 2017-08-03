Çin ABD'nin açıklamalarını olumlu karşıladı

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, başkent Pekin'de düzenlediği basın toplantısında, Tillerson'un Pyongyang yönetimine atfen "Rejim değişikliği, rejimin çökmesi, yarımadanın hızla yeniden birleşmeye gitmesi ve askerlerimizi 38. paralelin kuzeyine göndermek için bahane arayışında değiliz." ifadelerini önemsediklerini dile getirdi.

Çin Dışişleri Bakanı Vang, Tillerson'un Washington yönetiminin Kuzey Kore meselesine ilişkin ilkelerini tekrar vurguladığını, ABD'nin bu ilkeleri etkin biçimde ve somut sonuç odaklı bir politika içinde uygulamasını umduklarını ifade etti.

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Kore yarımadasının güvenliğinin öncelikleri olduğuna dikkati çeken Vang, tarafların endişelerini eşit diyalog yoluyla çözebilecekleri orta yolu bulmalarını beklediklerini, Pekin yönetiminin de yarımadanın nükleerden arındırılması, barış ve istikrarının korunması, sorunların diyalog ve müzakereyle çözülmesi konusunda öteden beri ısrarcı olduğunu vurguladı.