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Köpeğe Nazi selamı öğretince...

AA

Dünya Haberleri

Giriş Tarihi: 3.8.2017 16:46
Köpeğe Nazi selamı öğretince...

İskoçya'da şaka amacıyla bir köpeğe Nazi selamı vermeyi öğreten kişinin başı dertte...

İskoçya'nın Lanarkshire bölgesinde yaşayan Mark Meechan (29), köpeğe öğrettiği Nazi selamını kayda alıp sosyal medyada paylaşmasının ardından Yahudi aleyhtarı yayın yapmak, korku ile endişe yaratacak ve nefreti artıracak materyal paylaşmaktan yargılanacak.

Hakkındaki suçlamaları reddeden, Yahudi karşıtı veya ırkçı olmadığını, hiç kimseden de nefret etmediğini dile getiren Meechan, kız arkadaşını kızdırmak amacıyla köpeğe Nazi selamı vermeyi öğrettiğini anlattı.

Yaklaşık 3 milyon kez izlenen görüntüde "Buddha" adlı pug cinsi köpek, Nazi selamı verir gibi patisini kaldırıyor. Görüntülerde köpeğe ayrıca Nazi lideri 'in konuşma yaptığı filmden kesitler izletildiği görülüyor.

Meechan'ın gelecek yıl hakim karşısına çıkması bekleniyor.

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Köpeğe Nazi selamı öğretince...
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