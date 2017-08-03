NASA: Dünya’yı uzaylılardan koruyacak birini arıyoruz

Amerikan
Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA
), Dünya'yı uzaydan gelebilecek organizmalar gibi tehditlerden korumak için "Gezegen Koruma Memuru" ilanı verdi. Yıllık maaş miktarı 187 bin dolar (660 bin lira) olan pozisyon için başvuracak adayların en az bir yıl devlette üst düzey bir görevde çalışmış olması ve ileri derece fizik, matematik, mühendislik ve gezegenler arası koruma bilgilerine sahip olması bekleniyor. Görevi yürütecek kişinin ABD vatandaşı olması da aranan bir diğer şart. NASA'nın iş ilanında, 'gezegenler arası koruma' görevinin içeriği 'organik bileşenlerin ve biyolojik maddelerin insanlara ve uzay araştırmaları yürüten robotlara bulaşmasının önlenmesi' şeklinde tanımlandı. 2014'ten yılından beri NASA'nın Gezegen Koruma Memuru Catherine Conley, bu pozisyonun tek benzerinin Avrupa Uzay Ajansı'nda bulunduğunu söyledi. Conley'nin yerine gelecek kişiyle ilk etapta 3 yıllık sözleşme imzalanacağı, daha sonra sözleşmenin 2 yıl uzatılabileceği öğrenildi.