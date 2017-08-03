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"Suriye'de terör örgütü PKK/'ye tank vermedik"

Giriş Tarihi: 3.8.2017 15:34 Güncelleme Tarihi: 3.8.2017 15:45
Suriye'de terör örgütü PKK/YPG'ye tank vermedik

'nin Ankara Büyükelçiliği, Suriye'de terör örgütü 'a karşı savaşan herhangi bir gruba tank verilmediğini duyurdu. Fakat, terör örgütüne silah yardımı yapan ABD yönetimi, geçtiğimiz günlerde PKK bağlantılı YPG'ye 100 TIR'lık sevkiyat yaparken, üstü kapalı kasalarda en az 10 tankın taşındığı ortaya çıkmıştı.

Türkiye'nin karşı çıkmasına rağmen terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı ile Rakka operasyonuna girişen , teröristlere gönderdiği silahlar için bir açıklama yayınladı.

Ankara Büyükelçiliği'nin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, YPG'ye tank verilmediği ve hafif silahların göreve özel olarak gönderildiği savunuldu.

Açıklamada, Irak-Suriye sınırını geçen TIR'larda da silah yerine gıda ve ilaç taşındığı iddia edildi

EN AZ 10 TANK VERİLDİĞİ ORTAYA ÇIKMIŞTI

YPG terör örgütüne silah yardımı yapan ABD yönetimi, geçtiğimiz günlerde PKK bağlantılı YPG'ye 100 TIR'lık sevkiyat yaparken, üstü kapalı kasalarda en az 10 tankın taşındığı ortaya çıkmıştı.

Anadolu Ajansı verilerine göre, ABD'nin Suriye'nin kuzeyine gönderdiği TIR'ların sayısı 900'ü geçmiş durumda. Reuters haber ajansı, son olarak bölgeye giden zırhlı araç konvoyunu ve konvoyda yer alan mayın temizleme aracının fotoğrafını geçmişti..

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"Suriye'de terör örgütü PKK/YPG'ye tank vermedik"
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