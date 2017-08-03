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Ünlü yönetmen hakkında suçlama: Sevişme sahnesi için...

Giriş Tarihi: 3.8.2017 13:55 Güncelleme Tarihi: 3.8.2017 14:07
Ünlü yönetmen hakkında suçlama: Sevişme sahnesi için...

'li ünlü yönetmen Kim Ki-duk'ın 2013 tarihli 'Moebius' filminde adı açıklanmayan bir kadın oyuncuyu tokatladığı ve senaryoda yer alamayan bir sevişme sahnesinde oynaması için zorladığı iddia edildi.

'de savcılık ünlü yönetmen Kim Ki-duk hakkında cezai soruşturma başlattı.

2012'de 'Pieta' filmi ile Venedik Film Festivali'nde Altın Aslan, aynı yıl Berlinale'de de 'Samaratian Girl' (Fedakar Kız) filmi ile Gümüş Ayı kazanan Kim Ki-duk, 2013'te ensesti konu alan 'Moebius' adlı filminin çekimleri sırasında adı açıklanmayan bir kadın oyuncuya şiddet uygulamakla suçlandı.

Yonhap haber ajansının aktardığına göre, kadın oyuncu, yönetmeni kendisini tokatlamakla, aşağılamakla ve senaryoda önceden yer almayan şiddetin de olduğu bir sevişme sahnesinde oynamaya zorlamakla suçladı.

KİM Kİ-DUK

TOKATLAMA OLAYI DOĞRU ANCAK...

Ünlü yönetmenin prodüktörleri suçlamaları reddetti ve daha sonra ayrıntılı bir açıklama yapacaklarını söyledi.

Hollywood Reporter'ın aktardığına göre ise yerel Dong-A Ilbo gazetesine konuşan prodüktörü "Tokatlama olayı doğru ancak bu, bir saldırı sahnesi için verilen direktiflerin parçasıydı" dedi.

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Ünlü yönetmen hakkında suçlama: Sevişme sahnesi için...
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