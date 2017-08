Asırlık gazeteci için veda günü

BUGÜN NELER OLDU

152 yıllık " San Francisco Chronicle" gazetesinde bugün sade bir veda partisi düzenlenecek. Gazetenin bilim editörü sabah gelecek, son haberini yazacak, çok titiz olduğu için defalarca okuyup düzeltecek, sonra şefine teslim edecek. Ve daha sonra arkadaşlarının vereceği partiye katılacak, bir-iki saat sohbetten sonra alkışlar eşliğinde uğurlanacak. O gazetecinin adı David Perlman. 98 yaşında! 80 yıldır gazetecilik yapıyor. Kesintisiz. Evet, 80 yıldır gazetecilik yapıyor ve 1951 yılından bu yana "San Francisco Chronicle "de çalışıyor. Kesintisiz. 1918'de doğan David Perlman, gazeteciliğe 1930'da, yani 12 yaşında merak sardı. Annesinin onu "The Front Page" adlı bir oyuna götürmesinden sonra. Oyunu şöyle anlatıyor: "Chicago"lu iki yazarın, Ben Hecht ile Charles MacArthur'un birlikte yazdıkları bir oyundu bu. Bir intihar olayının yaşanacağı bir binada bulunan iki gazeteciyi konu alıyordu. Onlar gibi olmak, cinayetlerin, intiharların, yangınların haberini yapmak arzusu doğdu içimde..." 18 yaşında New York'ta bir dergide iş buluyor. Mesleği hakkıyla yerine getirebilmek için Columbia Üniversitesi'nde gazetecilik eğitimi görüyor, sonra, 1940'ta "San Francisco Chronicle" gazetesine adımını atıyor. ABD, İkinci Dünya Savaşı'na girince orduya yazılıyor. Paris'e gönderiliyor. Orada 5 yıl boyunca "New York Herald Tribune" gazetesinin uluslararası edisyonunda çalışıyor. İki çocuğu da Paris'te doğuyor. Dönüşünde, 1951 yılında "San Francisco Chroniclew"de yeniden işbaşı yapıyor. Geliş o geliş. Bugüne kadar hep orada kaldı. "Bir yıldır artık emekliye ayrılma zamanı geldiğini düşünüyordum. Kısmet bugüneymiş" diyor ve ekliyor: "Yazı işleri artık çok hızlı çalışıyor. Ben ise biraz fazla mükemmelliyetçi olduğum için haberimi düşüne düşüne yazıyor, düzeltiyor, tekrar düzeltiyorum. Bu da meslektaşlarımın hızı karşısında yavaş kalıyor." Bırakıyor ama içinde bir burukluk olduğunu söylüyor. Yazılı basının durumunun eskisi kadar parlak olmamasından ötürü: "Doğrusu gazetelerin geleceği beni biraz korkutuyor. Neyse ki kötü günleri göremeyecek kadar yaşlıyım." Son söz gazetedeki arkadaşlarından: "Tövbe de. Ne gazetelerin başına kötü bir şey gelsin, ne de senin..." Nice yıllara dünyanın en kıdemli gazetecisi David Perlman...