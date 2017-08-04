Donald Trump'ın ses kayıtları basına sızdı

ABD Başkanı Donald Trump ile Avustralya Başbakanı Malcolm Turnbullarasındaki mülteci anlaşmasına yönelik telefon konuşmasında, ABD Başkanı'nın Turnbull'a "Sen benden daha kötüsün" dediği basına sızdı.

Başbakan Turnbull'un, Avustralya yönetimindeki gözaltı merkezlerinde tutulan mültecilerin ABD'ye yerleştirilmesi amacıyla Obama yönetimiyle imzalanan anlaşmanın devamı için Trump ile 29 Ocak'ta yaptığı telefon görüşmesinin tamamı basında paylaşıldı.

Mülteci anlaşmasını "Korkunç ve iğrenç bir anlaşma" olarak değerlendiren ve kabul etmeye yanaşmayan Trump'ın, ses kayıtlarında, Turnbull'a "Onları (mültecileri) neden serbest bırakmıyorsun? Neden kendi toplumunun içine sokmuyorsun." dediği duyuluyor.

Gözaltı merkezlerinde tutulanları kötü insanlar oldukları için değil insan kaçakçılarını durdurmak için Avustralya'ya almadıkları cevabını veren Turnbull, "Avustralya'ya tekne ile gelmeyi denerseniz, dünyanın en iyi insanı olsanız bile, hatta Nobel Ödüllü bile olsanız sizi içeriye almayacağız dedik." ifadelerini kullanıyor.

'SEN BENDEN DAHA KÖTÜSÜN'

ABD'ye mülteci gelmesini engellemek için Meksika sınırına duvar çekeceğini açıklayan Trump'ın cevabı ise "Bu iyi fikir. Biz bunu da yapmalıyız. Sen benden daha kötüsün." oluyor.

Bir saat olarak planlanan ancak 24 dakika süren telefon konuşmasında, mülteci anlaşmasını istemese de kabul ettiğini belirten Trump, "Benim ilgilendiğim kadarıyla bu yeterli Malcolm. Yetti artık. Bütün gün bu konuşmaları yapıyorum ve günümün en tatsız konuşması buydu. Putin ile konuşmamız iyiydi. Bu çok saçmaydı." değerlendirmesinde bulunuyor.

TRUMP, SURİYE MESELESİNE GİRMEDİ

İki lider arasındaki konuşmanın sonunda Turnbull'un Suriye konusuna girmek istemesine Trump'ın itibar etmediği görülüyor.

Turnbull'un, anlaşmayı kastederek "Taahhüdünüz için teşekkür ederim. Bizim için çok önemli.'' sözlerine Trump, "Senin için önemli ve beni utandırıyor. Ama en azından seni oltadan kurtardık. Sen de beni şimdi kancaya taktın." diye karşılık veriyor.

Avustralya Başbakanı Turnbull söz konusu anlaşmanın devam ettirilmesi için Trump ile 28 Ocak'ta telefonda görüşmüş ancak görüşme beklenenden daha az sürmüştü. Basına sızan bilgilerde Trump görüşmeyi şimdiye kadar yaptığı en kötü telefon konuşması olarak tanımlamıştı.