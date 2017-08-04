Türkiye'nin en iyi haber sitesi

’deki Torch Kulesi yanıyor

Giriş Tarihi: 4.8.2017 08:05 Güncelleme Tarihi: 4.8.2017 09:09
Dubai’deki Torch Kulesi yanıyor

'de bulunan dünyanın en yüksek kulelerinden Torch kulesinde çıktı.

Sosyal medyada a ilişkin paylaşılan görüntülerde, alevlerin tüm gökdeleni kapladığı görülüyor.

li yetkililer binanın 'başarılı bir şekilde tahliye edildiğini' bildirirken, itfaiye görevlilerinin binadaki yangını kontrol altına almaya çalıştığını duyurdu.

Dubai'deki Torch Kulesi yanıyor

Dünyanın en büyük gökdelenlerinden biri olan binada çıkan yangının sebebi henüz bilinmiyor.

, daha önce de 2015'te çıkan bir yangında hasar görmüştü.

79 katlı Torch Tower, 2011'de açıldığında, dünyanın en büyük gökdeleni unvanı kazanmıştı. Ancak o günden bugüne dek bu unvan, 6 farklı gökdelen arasında el değiştirdi. (Sputnik)

BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Dubai’deki Torch Kulesi yanıyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz