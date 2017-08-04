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güçleri li vekili gözaltına aldı

İHA

Dünya Haberleri

Giriş Tarihi: 4.8.2017 13:59
İsrail güçleri Filistinli vekili gözaltına aldı

güçleri, li vekil Muhammed Ebu Tayr’ı gözaltına aldı.

güçleri, bu sabah Kudüs Milletvekili Muhammed Ebu Tayr'ı evine yaptığı baskının ardından gözaltına aldı. Yerel kaynaklar, işgal güçlerinin bu sabah erken saatlerde Milletvekili Muhammed Ebu Tayr'ın evine baskın yapıp gözaltına alındığını belirtti.

2006 yılında 'de yapılan seçimlerde listesinden milletvekili seçilen Muhammed Ebu Tayr'a istifa etmesi için baskı yapan İsrail rejimi, Ebu Tayr'ı önce Kudüs'ten sürgün etmiş, ardından da Kudüs'teki oturum iznini iptal etmişti. Toplamda 34 yılını hapishanede geçiren Ebu Tayr, özgürlüğe kavuştuktan sonra idari cezayla tekrar hapishaneye atılmıştı.

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İsrail güçleri Filistinli vekili gözaltına aldı
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