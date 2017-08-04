İsrail güçleri Filistinli vekili gözaltına aldı

İsrail güçleri, bu sabah Kudüs Milletvekili Muhammed Ebu Tayr'ı evine yaptığı baskının ardından gözaltına aldı. Yerel kaynaklar, işgal güçlerinin bu sabah erken saatlerde Milletvekili Muhammed Ebu Tayr'ın evine baskın yapıp gözaltına alındığını belirtti.

2006 yılında Filistin'de yapılan seçimlerde Hamas listesinden milletvekili seçilen Muhammed Ebu Tayr'a istifa etmesi için baskı yapan İsrail rejimi, Ebu Tayr'ı önce Kudüs'ten sürgün etmiş, ardından da Kudüs'teki oturum iznini iptal etmişti. Toplamda 34 yılını hapishanede geçiren Ebu Tayr, özgürlüğe kavuştuktan sonra idari cezayla tekrar hapishaneye atılmıştı.