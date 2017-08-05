86 katlı ‘Meşale’

Birleşik Arap Emirlikleri'nden Dubai'de bulunan ve açıldığı 2011'de dünyanın en uzun rezidans kulesi olan "Marina Torch" binasında önceki gün sabaha karşı yangın
çıktı. Saat 01.00 sıralarında çıkan yangının ardından, 7'si yeraltında olmak üzere 86 katlı olan ve İngilizcede "Meşale
" anlamına gelen 337 metre uzunluğundaki binada yaşayanlar tahliye edildi. İtfaiye ekipleri yangını 03.30'da kontrol altına aldıklarını, kimsenin yaralanmadığını belirtti. Yangın yüzünden binadan kopan parçaların çevredeki araçların üzerine düşerek hasar verdiği öğrenildi.