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’nin en köklü kabilelerinden "Kumeyaay"ın tarihi korumaya alınıyor

İHA

Dünya Haberleri

Giriş Tarihi: 5.8.2017 21:08 Güncelleme Tarihi: 5.8.2017 21:22
ABD’nin en köklü kabilelerinden Kumeyaayın tarihi korumaya alınıyor

'nin güneyi ile Meksika'nın kuzeyi arasında kalan topraklarda yaşamlarını sürdüren '' gerçekleştirildi.

Geçmişi 12 bin yıl öncesine dayanan, 'nin güneyi ile Meksika'nın kuzeyi arasında kalan topraklarda yaşamlarını sürdüren gerçekleştirildi.

Kabilenin sorundan gelenler, Vatan Güvenliği Göç ve Gümrük İcra Dairesi (ICE) İç Güvenlik Araştırmalar Birimi Sycuan Band (SBE) temsilcileri Kaliforniya'da bir araya geldi. Kabile liderleri ile diğer federal ve eyalet kolluk mensuplarının katıldığı 1. kültürel miras sempozyumunda Kumeyaay kabilesi coğrafyasında in yağmalanmasını önlemek için ortak çalışma yapılması kararlaştırıldı. Etkinlikte yapılan sunumlarda kültürel özelliği bulunan çalıntı veya çalıntı olmasından şüphelenilen konularla mücadele yolları üzerinde duruldu



Gün boyu süren etkinlik Kumeyaay Kabilesinin Başkanı Cody J. Martinez tarafından yönetilen geleneksel aşiret açılış töreniyle başladı. Cody J. Martinez, "Kabile mensuplarının yaşadığı araziler üzerinde kültürel eserler için kamu destekli korumaları genişletmek ve uzun sürecek ortaklıklar oluşturmak için önemli bir adım olduğuna inanıyoruz. Arkeolojik kalıntılar, evler ve objeler somut bağlantılarımızdır. Tahrip edilmemesi gerekmektedir" dedi.

HSI Özel Ajanı Şarj Shaw ise, "Sempozyum ile federal, eyalet ve yerel kolluklar ile aşiret liderleri ve toplum üyeleriyle işbirliği yapan HSI, kabile topraklarında değerli kültürel eserleri korumak için gerekli araç ve kaynakları sağlayacaktır" ifadelerine yer verdi.

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ABD’nin en köklü kabilelerinden "Kumeyaay"ın tarihi korumaya alınıyor
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