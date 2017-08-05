Europol’den suçlulara ‘Eve dönün’ kartpostalı

Avrupa Polis Teşkilatı (EUROPOL) kıta genelinde en çok aranan suçluları yakalayabilmek için ilginç bir yönteme başvurdu. Halkın farkındalığını artırarak kaçaklara ulaşmayı hedefleyen yetkililer, 21 en çok aranan isim için kartpostallar tasarladı. "Sevgili Suçlu" diye başlayan kartpostalların olabildiğince fazla kişiye ulaştırılmasını isteyen EUROPOL, internet sitesine girenlere "Bu kişilerin adreslerini bilmiyoruz. Lütfen onları bulmamız için bize yardımcı olun" çağrısında bulundu. "Hepimiz hakettiğimiz bir yaz tatilinin tadını çıkarırken, kanun kaçakları suç işlemeye ara vermiyorlar. Tatil beldeleri de bu kanun kaçaklarının en gözde saklanma yerleri. Bunlardan bazıları sizinle aynı tatil beldelerini seçmiş olabilirler" ön yazısını paylaşan EUROPOL yetkilileri, her bir suçlu için ayrı ayrı kartpostal yayımladı.Belçika için hazırlanan kartpostalda, 2014 yılından beri uyuşturucu kaçakçılığından aranan Artur Nowrocki'ye seslenen yetkililer "Sevgili Artur, Belçika patates kızartmaları dünyanın en iyileridir ve onları özlediğini biliyoruz. Geri dön ve onların tadını çıkar, hatta senin için hoş bir sürpriz de hazırladık" ifadelerini yayımladı. Birçok bankayı soyduktan sonra izini kaybettiren Farouk Hachi için hazırlanan Eyfel Kuleli kartpostalda ise "Sevgili Farouk. Biliyorsun ki sakin Fransa'da yaşamak en güzeli. Umarım bize geri dönersin. Seni özledik" ifadelerine yer verildi.



"İŞE YARAYAN YÖNTEM"

EUROPOL Basın Danışmanı Tine Hollevoet, asıl amaçlarının insanların dikkatini çekmek olduğunu söylerken kampanyanın şimdiden başarıya ulaştığını kaydetti. Hollevoet, Hollandalı bir grubun, yine EUROPOL tarafından yayımlanan suçlular takvimindeki kişilerden birini Amsterdam'daki bir barda çalışırken tanıdığını ve sözkonusu kanun kaçağının bu şekilde yakayı ele verdiğini söyledi.

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