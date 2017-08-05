‘Maymunlar Cehennemi’ Endonezya’da gerçek oldu

Endonezya
'da ev ve tarlaları talan eden maymunlara karşı asker ve polis konuşlandırıldı. Ülkenin Orta Java eyaletinin Boyolali bölgesinde bazı yerleşim alanlarındaki tarla ve evlerin son birkaç haftadır maymunların istilasına uğradığı belirtildi. Maymunlarla mücadele amaçlı bölgede görevlendirilen asker, polis ve bölgesel avcı birliğinden oluşan ekibin 100 kişiden fazla olduğu ve kısa süreli görev alacağı ifade edildi. Ekibin amacının, tarladaki mahsul ve insanları korumak, öldürücü olmayan silahlarla da maymunları bölgeden kaçırmak olduğu vurgulandı. Bu arada bölgede, şu ana kadar çoğunluğu çocuk ve yaşlılardan oluşan 13 kişinin maymun saldırısına uğradığı kaydedildi.