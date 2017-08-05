Ruhani yemin etti: İran'da ikinci Ruhani dönemi resmen başladı

İran'da mayıs ayında yapılan seçimleri yüzde 57 oy oranıyla ikinci kez kazanan Hasan Ruhani, ülke meclisinde yemin ederek resmen görevine başladı.

Ruhani'nin cumhurbaşkanlığı, önceki gün yapılan etkinlikle ülke lideri Ayetullah Hamaney tarafından da onaylanmıştı.

TÜRKİYE'Yİ TEMSİLEN NİHAT ZEYBEKÇİ KATILDI

90'dan fazla ülke lideri ve temsilcilerinin katıldığı törene, Türkiye'yi temsilen Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi katıldı. AB Dış Politika Sorumlusu Federica Mogherini de törende hazır bulundu.

TAHRAN'DA ÜÇ TOPLANTI

Zeybekçi, yemin tören öncesi İran ve Katarlı yetkililerle üçlü bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda, İran üzerinden Türkiye'den Katar'a yapılması planlanan karayolu taşımacılığı ele alındı.