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Ruhani yemin etti: 'da ikinci Ruhani dönemi resmen başladı

DHA

Dünya Haberleri

Giriş Tarihi: 5.8.2017 17:14 Güncelleme Tarihi: 5.8.2017 17:15
Ruhani yemin etti: İran'da ikinci Ruhani dönemi resmen başladı

'da mayıs ayında yapılan seçimleri yüzde 57 oy oranıyla ikinci kez kazanan yemin ederek resmen göreve başladı.

'da mayıs ayında yapılan seçimleri yüzde 57 oy oranıyla ikinci kez kazanan , ülke meclisinde yemin ederek resmen görevine başladı.

Ruhani'nin cumhurbaşkanlığı, önceki gün yapılan etkinlikle ülke lideri tarafından da onaylanmıştı.

TÜRKİYE'Yİ TEMSİLEN NİHAT ZEYBEKÇİ KATILDI

90'dan fazla ülke lideri ve temsilcilerinin katıldığı törene, Türkiye'yi temsilen Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi katıldı. AB Dış Politika Sorumlusu Federica Mogherini de törende hazır bulundu.

TAHRAN'DA ÜÇ TOPLANTI

Zeybekçi, yemin tören öncesi İran ve Katarlı yetkililerle üçlü bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda, İran üzerinden Türkiye'den Katar'a yapılması planlanan karayolu taşımacılığı ele alındı.

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Ruhani yemin etti: İran'da ikinci Ruhani dönemi resmen başladı
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