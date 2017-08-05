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'dan ’ye çok sert yanıtı!

İHA

Dünya Haberleri

Giriş Tarihi: 4.8.2017 21:45 Güncelleme Tarihi: 5.8.2017 02:13
Rusya'dan AB’ye çok sert yaptırım yanıtı!

Dışişleri Bakanlığı, Moskova'ya karşı kararından ve Alman hükümetinin tamamen sorumlu olacağını açıkladı.

Alman Siemens şirketinin 'ya sattığı doğalgaz türbinlerinin Kırım'da kullanılmasından dolayı uygulama kararı almasından sonra Rusya'dan yanıt geldi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, karardan dolayı derin üzüntü duyulduğunu kararın hem uluslararası hukuk hem de genel olarak uluslararası ilişkilerin ilkeleriyle doğrudan çeliştiğini bildirdi.

Açıklamada, "Siemens ve Rusya'da çalışan diğer Alman ve Avrupa şirketlerinin masrafları da dahil olmak üzere, AB ve Alman hükümeti bu karardan tamamen sorumlu olacak" denildi.

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Rusya'dan AB’ye çok sert yaptırım yanıtı!
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