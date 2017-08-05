Rusya'dan AB’ye çok sert yaptırım yanıtı!

AB Alman Siemens şirketinin Rusya'ya sattığı doğalgaz türbinlerinin Kırım'da kullanılmasından dolayı yaptırım uygulama kararı almasından sonra Rusya'dan yanıt geldi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, karardan dolayı derin üzüntü duyulduğunu kararın hem uluslararası hukuk hem de genel olarak uluslararası ilişkilerin ilkeleriyle doğrudan çeliştiğini bildirdi.

Açıklamada, "Siemens ve Rusya'da çalışan diğer Alman ve Avrupa şirketlerinin masrafları da dahil olmak üzere, AB ve Alman hükümeti bu karardan tamamen sorumlu olacak" denildi.