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'da askerler savcılığı kuşattı

Giriş Tarihi: 5.8.2017 15:35 Güncelleme Tarihi: 5.8.2017 15:39

'da Başsavcı Luisa Ortega, Twitter hesabından makamının askerler tarafından çevrildiğini duyurdu. Başkent Karakas'ta bulunan Ortega, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya yönelik sert muhalefetiyle tanınıyor.

Twitter hesabından açıklama yapan Ortaga, "Başsavcılık makamının asker tarafından kuşatma altına alınmasını reddediyorum. Bu keyfi eylemi, uluslararası ve ulusal toplum önünde kınıyorum" açıklamasında bulundu.

KURUCU MECLİS TOPLANMIŞTI

'da protesto gösterilerine yol açan ler sonucunda üyeleri belirlenen Kurucu Meclis toplandı.

Venezuela Başsavcılığı, başkent Caracas'taki mahkemeye, yı hazırlayacak Kurucu Meclis'in toplanmasının yasaklanması için başvuruda bulunmuştu. Başvuruda Kurucu Meclis üyelerinin belirlendiği seçimlerde manipülasyon yapıldığı iddia edilmişti. Tüm itirazlara rağmen Meclis'te ilk oturum yapıldı.

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Venezuela'da askerler savcılığı kuşattı
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