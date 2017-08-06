Dertleri bıraktı tatile çıktı

Göreve geldiği günden beri çalkantılı bir gündemden kurtulamayan ABD Başkanı Donald Trump
, soruşturma, yaptırım ve sızıntı skandallarının konuşulduğu sıralarda Beyaz Saray'dan ayrılarak tatile çıktı. 17 günlük tatilini cuma günü başlatan Trump, dinlenmek için de kendi otellerinden birini tercih etti. Eleştiri okları altındaki Trump, kızı Ivanka, damadı Jared Kushner ve torunlarıyla birlikte başkanlık uçağı Air Force One'a binerek soluğu New Jersey'deki golf otelinde aldı.
Kongre'nin Rusya'ya yaptırım kararını istemeye istemeye onaylayan Trump'ın Rusya'yla olan ilişkileri hakkında yeni bir tahkikat heyeti (Grand Jury) kurulması gündemde bomba etkisi yaratmıştı. Kurmaylarını yargılanma endişesi sararken Trump, Beyaz Saray'daki sızıntıların bitirilmesi için harekete geçmişti. Tüm bu yoğunluğu bir kenara bırakarak tatile çıkan Trump'ı savunmak da Beyaz Saray Sözcüsü Linsay Walters'a düştü. Walters, Beyaz Saray'daki havalandırma sisteminin tekrar elden geçirilmesi gerektiğini söyledi ve başkan Beyaz Saray'dayken bunun gerçekleşmesinin imkansız olduğunu aktardı. Walters "Başkan, önümüzdeki iki hafta boyunca da çalışmaya devam edecek" ifadelerini kullandı.
ESKİ SÖZLERİ HATIRLATILDI
ABD medyası tatile Trump'ın sosyal medyadan yaptığı yorumları tekrar gündeme getirerek tepki gösterdi. Trump'ın, 2011'de 10 gün tatile giden Barack Obama
'nın çalışma ahlakını eleştirmesi, 2012'de "Başkan Obama anavatanı Hawaii'de 17 günlük tatile çıkıyor. Aloha!" tweet'i ve 2015'teki "Tatil yapan bir başkan olmayacağım" açıklaması haberlerde geniş biçimde yer aldı.