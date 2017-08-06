Güney Kore'den Kuzey Kore'ye görüşme sinyali!

Yonhap ajansının haberine göre, Güney Kore Dışişleri Bakanı Kang Kyung-wha, Güney Doğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) zirvesine katılmak üzere gittiği Filipinler'in başkenti Manila'da, Kuzey Koreli mevkidaşıyla görüşebileceğini belirtti.

Kang, Manila'nın Ninoy Aquino Uluslararası Havalimanı'nda basına yaptığı açıklamada, "Çok uluslu diplomatik bir platformda ilk kez bulunuyorum. Bununla beraber, mümkün olduğunca çok ülkeyle ikili görüşme ayarladık." dedi.

Haberde, Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Ri Yong-ho ile Kang arasında bazı temaslar gerçekleşebileceğine dair "temkinli beklentiler" olduğu aktarıldı.

"Şans eseri karşılaşma fırsatı olursa, konuşabiliriz." ifadesini kullanan Kang, "Kuzey'e, provokasyonlarını durdurmasına ve Kore Yarımadası'nda barış rejimi kurulması için görüşmelerle ilgili son özel tekliflerimize olumlu yanıt vermesine ilişkin arzumuzu iletmek istiyorum." diye konuştu.

Kang'ın zirve kapsamında pazartesi günü düzenlenecek ASEAN Bölgesel Forum'una (ARF) katılacağı bildirildi.

ASEAN zirvesinde üye ülke Dışişleri Bakanları, bugün Kuzey Kore'yi kıtalar arası balistik füze denemeleri dolayısıyla uyaran ortak bildiri yayınlamıştı.

Bildiride, Pyongyang yönetiminin geçen ay yaptığı iki kıtalar arası balistik füze denemesi sonrası Kore Yarımadası'ndaki artan gerilimden endişe duyulduğu belirtilerek gerilimin bölgede ve dünyada barış ve istikrarı tehdit ettiği belirtilmişti.

Kuzey Kore'ye Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararları çerçevesindeki yükümlülüklerini yerine getirme çağrısı yapılan bildiride, ASEAN ülkelerinin Kore Yarımadası'nda barışın tesisi için yapıcı rol oynamaya devam edeceği ifade edilmişti.

Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Ri Yong Ho'nun forumun pazartesi günü yapılacak yılık toplantısına katılacağı açıklanmıştı.

Forumda ABD, Güney Kore ve Japonya'nın Kuzey Kore'ye yönelik yaptırımların arttırılmasını gündeme getireceği tahmin ediliyor.

Türkiye'yi ASEAN Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu temsil ediyor.

En son 28 Temmuz'da kıtalar arası balistik füze denemesi yapan Kuzey Kore, 2006 yılından bu yana uygulanan BM yaptırımlarına rağmen nükleer faaliyetlerini ara vermeden sürdürüyor.