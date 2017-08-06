Venezuela'da darbe girişimi başarısız oldu

Venezuela'da ülkenin en büyük üçüncü kenti Valencia'daki bir askeri üste yaşanan hareketlilik ve eski bir yüzbaşı liderliğindeki silahlı kişilerin yayınladıkları videoyla halkı ayaklanmayla çağırmaları Maduro hükümetine karşı darbe girişimi iddialarını gündeme getirdi.

İktidar partisi lideri Diosdado Cabello, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, hükümete sadık birliklerin kontrolündeki bir askeri üsse "terör" saldırısı düzenlendiğini ve çok sayıda kişinin gözaltına alındığını belirtti.





Cabello, askeri birliklerin sabah erken saatlerde, Carabobo eyaletinin başkenti Valencia yakınlarındaki Paramacay üssündeki durumu kontrol altına almak için hızla harekete geçtiğini duyurdu. AA'nın haberine göre duyuru, bazıları silahlı, bir grup askeri üniformalı kişinin Carabobo eyaletinde kalkışma başlattıklarını açıklayan bir video yayınlamalarının ardından geldi. Videoda, kendini Yüzbaşı Juan Caguaripano olarak tanıtan bir kişi, başkaldırı çağrısına uymayan birimlerin askeri hedef olarak belirleneceğini kaydetti.



Uluslararası basında yer alan haberlere göre, Caguaripano, bunun bir darbe girişimi değil, "anayasal düzenin yeniden tesis edilmesi için başlatılan sivil ve askeri bir eylem" olduğunu savundu. Görgü tanıkları, şafak öncesi gerçekleşen olay sırasında silah sesleri duyduklarını belirtmişti. Deutsche Welle'nin haberine göre hükümet, sağcılar tarafından planlandığını iddia ettiği saldırının amacının, yaklaşık 20 yıl önce eski Devlet Başkanı Hugo Chavez tarafından başlatılan "Bolivarcı devrimi" yıkmak olduğunu savundu.



Sosyalist Parti yetkilisi Elias Jaua, "Miami'deki hezeyanlı akıllarca planlanan bu saldırılar, sadece Bolivarcı halkın ve silahlı kuvvetlerimizin moralini yükseltmeye yarar" ifadesini kullandı.