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'da 'nda patlama!

AA

Dünya Haberleri

Giriş Tarihi: 7.8.2017 23:23 Güncelleme Tarihi: 7.8.2017 23:23
Alaska'da Bogoslof Yanardağı'nda patlama!

'nin eyaletindeki 'nda patlama meydana geldi.

Yanardağ Gözlemevi, eyaletin güneybatısındaki 'nın hava trafiğini etkileyecek şekilde kül püskürttüğünü açıkladı.

Bölgeden geçen bir uçağın pilotu da yanardağın püskürttüğü küllerin 9 bin 750 metreyi bulduğunu kaydetti.

Yanardağın kül ve gaz püskürtmeye devam ettiği belirtilirken rüzgarların kül bulutlarını güney yönünde taşıdığı bu nedenle yerleşim yerlerine zarar vermesinin beklenmediği ifade edildi.

Yanardağın püskürttüğü kül, özellikle ve Asya arasında sefer yapan uçakların motorlarına büyük hasar veriyor.

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Alaska'da Bogoslof Yanardağı'nda patlama!
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