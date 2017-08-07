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'nın Türkiye düşmanı Türk vekilinden skandal sözler

Giriş Tarihi: 7.8.2017 18:56
Almanya'nın Türkiye düşmanı Türk vekilinden skandal sözler

Alman devlet televizyonunda ekrana gelen programın konuğu olan Dağdelen, para yardımının kesilmesini ve müzakerelerin durdurulmasını istedi.

Dağdelen, Türkiye ile arasındaki ilişkilerin değerlendirildiği programda Türkiye'yi yerden yere vurdu.

KÜSTAH TEHDİTLER

Türkiye'ye yapılan para yardımının kesilmesini isteyen Dağdelen, Avrupa Birliği'nin müzakereleri durdurarak Türkiye'yi istediğini yaptırabileceğini savundu.

Almanya'nın Türkiye'ye karşı yanlış politika uyguladığını ifade eden vekil, Türkiye'ye yapılan yatırımların gözden geçirilmesini istedi.

NATO'YA YALVARDI

'ı da hedef alan , 'da Erdoğan'ın sözünü dinleyen üst düzey askerlerin olduğunu söyledi.

NATO'daki bu askerlerin yanlış yaptığını savunan Dağdelen, Türkiye'nin tehlike olarak görülmesini istedi.

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Almanya'nın Türkiye düşmanı Türk vekilinden skandal sözler
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