Türkiye'nin en iyi haber sitesi

 tek tip kıyafetten rahatsız oldu!

Giriş Tarihi: 7.8.2017 23:41 Güncelleme Tarihi: 8.8.2017 00:06
Almanya tek tip kıyafetten rahatsız oldu!

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü , 'cü darbecilere tek tip kıyafet uygulaması getirilmesinden rahatsız olduklarını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Nazi" benzetmesi yapmasından rahatsız olan , skandal bir çıkışta bulunarak yine 'cü hainlere destek çıktı.

DARBECİLER İÇİN ÜZGÜN

Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüdü Martin Schafer, darbe girişiminde bulunan hainler için uygulanması gündemde olan tek tip kıyafet konusunu eleştirirken "nazi" benzetmesi yaptı.

"NAZİ UYGULAMASI GİBİ"

Schafer, "Şahsen bir Alman olarak bana Almanya'daki kötü bir döneme dair kötü hatıraları uyandıran şeyler yapmasını dikkat çekici buluyorum" diye konuştu.

CHP DE RAHATSIZ OLMUŞTU

Daha önce CHP de FETÖ'cü hainlere giydirilecek olan tek tip kıyafetle ilgili rahatsızlığını dile getirmişti.

BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Almanya tek tip kıyafetten rahatsız oldu!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz