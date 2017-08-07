Almanya tek tip kıyafetten rahatsız oldu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Nazi" benzetmesi yapmasından rahatsız olan Almanya, skandal bir çıkışta bulunarak yine FETÖ'cü hainlere destek çıktı.

DARBECİLER İÇİN ÜZGÜN

Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüdü Martin Schafer, darbe girişiminde bulunan hainler için uygulanması gündemde olan tek tip kıyafet konusunu eleştirirken "nazi" benzetmesi yaptı.

"NAZİ UYGULAMASI GİBİ"

Schafer, "Şahsen bir Alman olarak bana Almanya'daki kötü bir döneme dair kötü hatıraları uyandıran şeyler yapmasını dikkat çekici buluyorum" diye konuştu.

CHP DE RAHATSIZ OLMUŞTU



Daha önce CHP de FETÖ'cü hainlere giydirilecek olan tek tip kıyafetle ilgili rahatsızlığını dile getirmişti.