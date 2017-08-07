Amerikalı diplomatlar Körfez ülkelerinde

ABD Dışişleri Bakanlığının Katar ve dört Körfez ülkesi arasında yaşanan gerginliği çözmek için bölgeye üst düzey iki yetkili yolladığı bildirildi.

ABD Dışişleri Bakanlığından isminin açıklanmasını istemeyen bir yetkili, bu hafta bölgeye iki diplomatın gittiğini söyledi.

Yetkili, "Emekli General Anthony Zinni ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Vekili Timothy Lenderking taraflarla iletişim kurmak ve Kuveyt hükümetinin arabuluculuk çalışmalarına destek vermek için bu hafta Körfez bölgesine gitti." ifadesini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson da, geçen hafta yaptığı bir konuşmada, Emekli General Zinni'nin Katar ve dört Körfez ülkeleri arasında yaşanan gerginliği takip etmek için bölgeye gideceğinin sinyallerini vermişti.

Ayrıca Tillerson, temmuzda Körfez bölgesine ziyarette bulunmuştu.