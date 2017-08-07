Duterte'den o soruya yanıt: Canı cehenneme!

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, başkent Manila'da düzenlenen 50. Güney Doğu Asya Ülkeler Birliği (ASEAN) Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında düzenlenen basın toplantısında "İnsan hakları mı canı cehenneme!" dedi. Ülkede bulunan ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte ile bir araya geldi. Yerel basındaki haberlere göre Duterte, görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında, ABD yönetiminin Kuzey Kore'nin nükleer programından rahatsızlık duyduğunu bildiklerini belirterek, "Ben sizin Güney Doğu Asya'daki mütevazı dostunuzum." dedi.