Güney Avrupa kavruluyor

Güney Avrupa
ülkelerini etkisi altına alan "Lucifer" (şeytan) sıcak hava
dalgası son 6 günde 5 kişinin ölümüne neden oldu. 43 derecenin üzerinde sıcaklıkların kaydedildiği İtalya'da bir kadın, nemli havanın neden olduğu şiddetli yağışa otomobilinde yakalandı. Nehre sürüklenen arabada kadının cansız bedeni çıkarıldı. Ülkenin Abruzzo bölgesinde ise 79 ve 82 yaşlarındaki iki kişi orman yangınlarında can verdi. Yüksek sıcaklıklar nedeniyle Romanya'da 2 kişi, Polonya'da ise 1 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Sıcak hava dalgasının bir hafta daha etkisini göstereceğini belirten yetkililer, sıvı tüketiminin artırılmasını tavsiye etti.