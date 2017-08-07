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Kürt güzelinin tacı geri alındı

Giriş Tarihi: 7.8.2017
Kürt güzelinin tacı geri alındı
Irak Güzellik Yarışması Organizasyonu, "2017 " seçilen 'ın tacını geri aldı. Organizasyon yetkilileri, Süleyman'ın başvuru formunu doldururken nişanlı ya da evli olmadığını belirttiğini, ancak evli olduğunun ortaya çıktığını kaydetti. Viyan Amir Nuri Süleyman'ın başvurusunu kimliği ile değil pasaportuyla yaptığı, bu nedenle de evli olduğunun anlaşılamadığı vurgulandı. 25 Mayıs'ta düzenlenen yarışmanın birincisi seçilen Viyan Amir, tacını kız kardeşi Sozan Amir'den devralmıştı. "2016 Miss Irak" yarışmasının birincisi Şeyma Kasım, evlendiği için tacını yarışmanın ikincisi Sozan Amir'e kaptırmıştı. Süleymaniyeli bir Kürt baba ve Hileli Arap bir anneden 'ta dünyaya gelen Viyan Amir, 23 yaşında...
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Kürt güzelinin tacı geri alındı
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