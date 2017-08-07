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'den tehdit gibi açıklama

Giriş Tarihi: 7.8.2017 14:14 Güncelleme Tarihi: 7.8.2017 14:21
Kuzey Kore'den tehdit gibi açıklama

Son dönemde yaptığı füze denemeleriyle krize neden olan , bugün 'yi hedef alan yeni bir açıklamayla gündeme geldi. Kuzey Kore Filipinler'de yapılan ve uluslararası düzeyde katılımı olan Manila forumunda, bölgedeki tansiyonun yükselmesinin nedeni olarak ABD'yi gösterirken, bugüne kadar yaptığı füze denemelerinin ABD'nin tehdidine karşı gerçekleştirildiğini savundu.

li yetkililer tarafından yapılan açıklamada, 'nin "işgal"ine karşı gerekli adımların atılacağı sinyali verildi.

Öte yandan, önceki gün Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin () füze programı nedeniyle Kuzey Kore'ye yeni yaptırımlar uygulama kararına Pyongyang yönetiminden kınama geldi.

'DOĞRU CEVABI VERECEĞİZ'

Kuzey Kore yaptırımlara karşı "doğru" cevabı vereceklerini açıkladı ve ABD'nin kendilerine yönelik düşmanca tavrı devam ettiği sürece, nükleer programını müzakere etmeyeceğini bir kez daha vurguladı.

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Kuzey Kore'den tehdit gibi açıklama
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