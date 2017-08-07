Kuzey Kore'den tehdit gibi açıklama

Kuzey Koreli yetkililer tarafından yapılan açıklamada, ABD'nin "işgal"ine karşı gerekli adımların atılacağı sinyali verildi.

Öte yandan, önceki gün Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) füze programı nedeniyle Kuzey Kore'ye yeni yaptırımlar uygulama kararına Pyongyang yönetiminden kınama geldi.

'DOĞRU CEVABI VERECEĞİZ'

Kuzey Kore yaptırımlara karşı "doğru" cevabı vereceklerini açıkladı ve ABD'nin kendilerine yönelik düşmanca tavrı devam ettiği sürece, nükleer programını müzakere etmeyeceğini bir kez daha vurguladı.