Nijerya’da kiliyese silahlı saldırı: 11 ölü

Nijerya Premium Times'ın haberine göre, saldırıdan kurtulanlar ve görgü tanıkları, saldırganın bir şarjör mermiyi ateşledikten sonra ikinci bir şarjörü kendisini bekleyen bir arabayla kaçarken ateşlediğini söylüyorlar.

Polis tarafından teyid edilen 11 can kaybının yanı sıra 16 kişi de yaralandı. Yaralıların hastaneye kaldırıldığı ve durumlarının stabil olduğunu duyuruldu.

Polis taraından yapılan ön soruşturmaya göre, olay iki kişi arasındaki bir anlaşmazlık sonucunda gerçekleşirken terör saldırısı ihtimali göz ardı edilliyor.

Eyalet Polis Komiseri Garba Umar, "Bu kesinlikle bir Boko Haram eylemi değil" dedi.

Premium Times'a konuşan bir görgü tanığı ise, "Ayin her zamanki gibi devam ederken, tam rahibin vaazının ortasında arkamızdan gelen silah sesleri duyduk. Ortalık bir anda karıştı, rahip koşarak kaçmaya çalışırken ben de koltuğumun altına saklandım." dedi.