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Norveçli bakandan vatandaşlara muhbirlik çağrısı

DHA

Dünya Haberleri

Giriş Tarihi: 7.8.2017 09:50
Norveçli bakandan vatandaşlara muhbirlik çağrısı

Norveç ve Entegrasyon Bakanı Sylvi Listhaug vatandaşlara muhbirlik çağrısında bulunarak, ülkelerine tatile giden tanıdıkları ları ihbar etmelerini istedi.

Norveç Başbakanı Erna Solberg de bakanını savunarak bunun kaçak balık avını ihbar etmekten bir farkı olmadığını söyledi.

Bakanı Listhaug Norveç televizyon kanalı NRK' ya yaptığı açıklamada ''Seçim kampanyası sırasında bir çok vatandaş bana gelerek komşuları ve diğerlerinin kaçtıkları ülkelerine tatile gittiklerini söylediler. Zulüm ve savaştan kaçtıklarını beyan ederek Norveç'e sığınan bu insanların tatillerini geçirmek üzere zulüm ve savaş nedeniyle kaçtıkları ülkelere tatile gitmeleri bir çok insanı ve beni rahatsız ediyor. Bu gerçekten sığınmaya gerek duyan insanların hakkına bir tecavüzdür'' dedi.

'KAÇAK BALIN AVINDAN FARKI YOK'

Norveçli Bakan, bu nedenle sıradan vatandaşların göçmen dairesine başvurarak kaçtıkları ülkelere tatile giden yada gitmiş olduklarını bildikleri ları bildirmelerini istedi. Listhaug bu konuda öğretmenlere de büyük sorumluluk düştüğünü belirtti.

Diğer yandan Norveç Başbakanı Erna Solberg de Göçmen Bakanı'nı ''bunun kaçak balık avını ihbar etmekten bir farkı olmadığını'' söyleyerek savunurken, muhalefet partileri göçmen bakanı ile başbakanın görüşlerine sert tepki gösterdi.

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Norveçli bakandan vatandaşlara muhbirlik çağrısı
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