Vietnam'da sel: 26 kişi yaşamını yitirdi

Vietnam'da meydana gelen selde 26 kişinin öldüğü, yüzlerce evin yıkıldığını ve zararın yaklaşık 41 milyon dolar olduğu bildirildi.

Vietnam afet yetkilileri yaptığı açıklamada 15 kişinin hala kayıp olduğunu, arama çalışmalarının sel ve toprak kaymalarının yollara zarar vermesi sonucu zorlaştığını bildirdi.

Yetkililer, selin pirinç ve meyve yetiştirilen 4 ilde bulunan çiftliklerin su sistemlerine zarar verdiğini, 200 evin yıkıldığını ve 400 civarında evin ise hasar gördüğünü söyledi. Yetkililer ayrıca, yolları ve hasara uğrayan su sistemlerini tamir ettiklerini, insanların evlerine tekrar yerleşebilmeleri için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.