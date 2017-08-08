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kurbanı bir kişinin daha kimliği tespit edildi

Giriş Tarihi: 8.8.2017 06:38 Güncelleme Tarihi: 8.8.2017 06:38
11 Eylül kurbanı bir kişinin daha kimliği tespit edildi

ABD'de 2001'de 'taki 'ne düzenlenen terör saldırılarında hayatını kaybedenlerden bir kişinin kimliği 16 yıl sonra belirlendi.

Adli Tıp Kurumundan yapılan açıklamada, terör saldırılarından 16 yıl sonra kurbanlardan birinin daha kimliğinin tespit edildiği bildirildi.

Yeni DNA teknolojisi ile kimlik tespiti yapılan erkek kurbanın isminin ailesinin isteği üzerine açıklanmayacağı belirtilen açıklamada, 11 Eylül saldırılarında hayatını kaybedenlerden kimlikleri belirlenenlerin sayısının bin 641'e yükseldiği kaydedildi.

Öte yandan 11 Eylül saldırılarında hayatını kaybedenler arasında bundan önceki en son kimlik tespiti ise 2015'te yapılmıştı.

11 Eylül 2001'deki terör saldırılarında, 4 yolcu uçağı kaçırılmış, uçaklardan ikisi İkiz Kuleler'e çarpmış, kaçırılan bir diğer uçak başkent Washington'da Pentagon'u hedef alırken dördüncü uçak ise F-16'lar tarafından Pensilvanya kırsalında düşürülmüştü. Saldırılarda 2 bin 753 kişi hayatını kaybetmişti.

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11 Eylül kurbanı bir kişinin daha kimliği tespit edildi
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