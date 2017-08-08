Almanya'nın Türkiye düşmanı Türk vekilinden skandal sözler

Dağdelen, Türkiye ile Almanya arasındaki ilişkilerin değerlendirildiği programda Türkiye'yi yerden yere vurdu.

KÜSTAH TEHDİTLER

Türkiye'ye yapılan para yardımının kesilmesini isteyen Dağdelen, Avrupa Birliği'nin müzakereleri durdurarak Türkiye'yi istediğini yaptırabileceğini savundu.

Almanya'nın Türkiye'ye karşı yanlış politika uyguladığını ifade eden vekil, Türkiye'ye yapılan yatırımların gözden geçirilmesini istedi.

NATO'YA YALVARDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı da hedef alan Sevim Dağdelen, NATO'da Erdoğan'ın sözünü dinleyen üst düzey askerlerin olduğunu söyledi.

NATO'daki bu askerlerin yanlış yaptığını savunan Dağdelen, Türkiye'nin tehlike olarak görülmesini istedi.