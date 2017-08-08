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'dan 'a ağır darbe

AA

Dünya Haberleri

Giriş Tarihi: 8.8.2017 20:28
Azerbaycan'dan Ermenistan'a ağır darbe

sunun sabotaj girişimi önlendi, bir Ermeni asker öldürüldü

- cephe hattında Azerbaycan mevzilerine sızmaya çalışan bir Ermeni asker öldürüldü.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, sabah saatlerinde cephe hattının Hocavend-Fuzuli yönünde Ermenistan suna ait bir keşif sabotaj timinin Azerbaycan mevzilerine sızma girişiminde bulunduğu bildirildi.

Alınan önlemler sayesinde timin geri çekilmek zorunda kaldığı, bir askerin Azerbaycan askerlerince açılan ateşle öldürüldüğü belirtildi.

Cephe hattında durumun Azerbaycan ordusunun kontrolünde olduğunu duyuran bakanlık, olayın görüntülerini yayınladı.

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Azerbaycan'dan Ermenistan'a ağır darbe
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