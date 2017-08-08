BM'den Venezuela hükümeti ve muhalefetine müzakere çağrısı!

BM Genel Sekreter Sözcülüğünden yapılan açıklamada, Venezuela'daki gelişmeleri yakından izleyen Guterres'in, son günlerde yaşananların tansiyonu daha da yükseltebileceğinden endişe duyduğu belirtildi.

Ülkenin barışçıl çözüme çıkarabilecek yoldan uzaklaşma tehlikesi yaşadığını kaydeden Guterres, krizin, tek taraflı önlemlerin empoze edilmesiyle çözülemeyeceğini, diyalog ve uzlaşmaya ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.

Ülkenin kritik bir dönemden geçtiğini vurgulayan Guterres, "Venezuela halkının yararı için hükümet ve muhalefete müzakerelere yeniden başlamaları çağrısı yapıyorum." ifadelerini kullandı.

Guterres, sorunun müzakerelerle çözülmesi için gayret gösteren bölgesel ve uluslararası arabulucuların faaliyetlerine de destek verdiğini vurguladı.

Ülkede gıda kıtlığı, yüksek enflasyon ve artan suç oranlarından kaynaklanan toplumsal hoşnutsuzluk, Devlet Başkanı Nicolas Maduro liderliğindeki hükümetin kontrol ettiği Yüksek Mahkemenin, 31 Mart'ta Kongrenin yetkilerini elinden aldığını açıklamasıyla sokak protestolarına dönüşmüştü.

Maduro yönetimi, muhalefetin, aşırı sağcı radikaller ve suç çetelerinin iş birliği içinde şiddeti körüklediğini savunurken, muhalefet, ölümlerden orantısız güç kullanan güvenlik kuvvetlerini ve hükümet yanlısı milisleri sorumlu tutuyor.

Ülkede mart sonundan bu yana devam eden hükümet karşıtı gösterilerde en az 125 kişi hayatını kaybetti.