Çin'de 6,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Çin Halk Cumhuriyeti'nin orta kesimlerindeki Siçuan eyaletinde, Guangyuan şehrinin 200 kilometre kuzeybatısında 6,5 büyüklüğünde bir deprem geldi.

ABD Jeoloji Kurumu, depremin yerin 10 kilometre derinliğinde oluştuğunu açıkladı. Yerel saatle 21:19'da (TSİ 16.19) meydana gelen depremi, Çin'in resmi haber ajansı Xinhua 7,0 büyüklüğünde diye duyurmuştu. Depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı olmadı.

2008'DE FELAKET YAŞANMIŞTI

Doğal ve turistik güzellikleriyle tanınan ancak sıklıkla depremler yaşanan Siçuan eyaletinde, Mayıs 2008'de meydana gelen depremde 70 bine yakın kişi hayatını kaybetmişti.