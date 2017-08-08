Çin'den tehdit gibi BM açıklaması

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, "Kuzey Kore'yle olan geleneksel ekonomik bağları nedeniyle Çin, kararın uygulanması için ağır bedel ödeyecek" dedi. Wang, "Ancak uluslararası silahların yayılmasını önleme sistemini, bölgesel barış ve istikrarı korumak için Çin, daha önce de olduğu gibi ilgili kararın tüm içeriğini tam ve kesin olarak uygulayacak" şeklinde konuştu.

'SIRADAN KUZEY KORELİLER ETKİLENMEMELİ'

Çin, bir çok kez Kuzey Kore'ye yönelik uygulanacak yaptırımları desteklediğini belirterek, ticaretin ve sıradan Kuzey Korelilerin etkilenmemesi gerektiğini açıkladı. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, cumartesi günü Kuzey Kore'ye yönelik aldığı yeni yaptırım kararıyla 3 milyar dolarlık yıllık ihracat gelirini üçte bir oranında azalttı.