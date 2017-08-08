Katil Esad yine sivilleri vurdu

Suriye'de Esad güçlerinin, başkent Şam'da ''çatışmasızlık bölgeleri'' içerisinde yer alan Doğu Guta bölgesinde sivil yerleşim yerlerine, kara ve havadan düzenlediği saldırılarda 1 sivil öldü, 13 sivil yaralandı.

Muhaliflerin kontrolündeki Ayn Terma'daki Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) Basın sorumlusu Ömer Ebu Ubeyde, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ''Esad rejimi, Zemelka ve Ayn Terma beldesi ile Cobar Mahallesi'ne 12 hava saldırısında bulundu, söz konusu belde ve mahalleyi de karadan ateşlenen 25 füzeyle vurdu.'' dedi.

Esad'in saldırılarında 1 sivilin hayatını kaybettiğini, 13 sivilin yaralandığını kaydeden Ubeyde, Ayn Terma'da olay yerine giden sivil savunma ekibinin rejimin hava saldırısına maruz kaldığını ve ekipten bir kişinin yaralandığını söyledi.

REJİM COBAR'DA BİR YETİMHANEYİ BOMBALADI

Bu arada, Cobar'daki yerel medya aktivistlerinden Muhammed Ebu Eyad, "Rejim güçleri Cobar Mahallesi'nde 'Dar Tok Hamam' yetimhanesini bombaladı. Saldırıda yetimhane kullanılmaz hale gelirken yetimhanede kimsenin olmaması büyük teselli." ifadesini kullandı.

Yetim çocukların Doğu Guta'da güvenli bir yere götürüldüğünü anlatan Eyad, Esad'in saldırılarında bazı evlerin yıkıldığını ve çok sayıda yerleşim yerinde büyük maddi hasarın meydana geldiğini kaydetti.

Esad güçlerinin Ayn Terma ve Cobar'a sızmaya çalıştığını söyleyen Eyad, muhaliflerin rejimin saldırılarını püskürttüğünü aktardı.