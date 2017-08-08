Yapay zekâ için 2050 öngörüleri

Avustralya merkezli New South Wales Üniversitesi profesörü Toby Walsh, yapay zekâ
nın toplumumuzu nasıl değiştirceğine dair öngörülerini paylaştığı bir kitap çıkardı. "Akıllı Piyanodan Katil Robotlara Yapay Zekâ" adını verdiği kitabında insanlığın bilgisayarların düşünme kabiliyetini olduğu bir geleceğe uyurgezer biçimde ilerlediğini ileri süren yapay zekâ uzmanı Walsh 2050'de, içerisinde yaşacağımız toplum hakkında öngörülerde bulundu. İşte Prof. Walsh'un 2050 yılı öngörüleri:
İNSANIN ARABA KULLANMASI YASAKLANACAK
Trafik kazalarının yüzde 95'inin insan kusurundan kaynaklandığına dikkat çeken Walsh, insanların araba kullanmasının yasaklanacağını ileri sürüyor. Bu sayede yol güvenliğinin artacağını söyleyen profesör, insanların araba kullanma kabiliyetini kaybedeceğini belirtiyor.
HER GÜN DOKTOR KONTROLÜNDEN GEÇECEĞİZ
Giyilebilir sağlık cihazlarındaki gelişmelere dikkat çeken profesör, gelecekte bilgisayarın doktorumuz olacağını ve bize günlük tavsiyeler vereceğini öngörüyor. Akıllı saatlerin nabzımızı, kan basıncımızı ve diğer yaşamsal değerlerimizi ölçeceğini söylenen Walsh, "Tuvaletler otomatik olarak dışkıları analiz edecek" diye konuştu.
İŞE ALIM VE İŞTEN ÇIKARMA BİLGİSAYARLARDA
Bilgisayarların işe alımlardan ve işten çıkarmalardan sorumlu olacağını iddia eden Prof. Walsh, "Onlara bizi uygun bir eş adayıyla eşleştirmesi konusunda çoktan güvenmiş durumdayız ki bu hayatımızda aldığımız en önemli kararlardan biri" ifadelerini kullandı.