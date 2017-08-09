82 yaşında yazılım mühendisi oldu

1990'larda banka memurluğundan emekli olduktan sonra bilgisayarlarla ilgilenmeye başlayan Masako Wakamiya
dünyanın en yaşlı uygulama yazıcılarından biri. 82 yaşındaki Masako Wakamiya, yazılım geliştiricilere, yaşlılara yönelik uygulamalar üretme çağrısı yaptığını, yanıt alamaması üzerine ipleri kendi eline aldığını anlattı. Geliştirdiği oyun öylesine ilgi gördü ki, Wakamiya Apple
'ın her yıl düzenlediği Dünya Uygulama Geliştiricileri Konferansı'na davet aldı. 42 bin kez indirilen oyun, Japonya'nın geleneksel bebek festivalinden esinlendi. Hinadan (bebek merdiveni) isimli oyunda, imparator, ailesi ve konukları çeşitli kıyafetler içerisinde yer alıyor. Kullanıcılar bu kişileri ve kıyafetleri doğru pozisyonlara koymaya çalışıyor. Wakamiya, teknoloji devi Apple'ın CEO'su Tim Cook
'la buluşmasını ise "Bana yaşlı insanların uygulamayı kullanabilmesini sağlamak için neye yoğunlaştığımı sordu. Ben de ona; 'Yaşlıların gözlerinin, işitmelerinin ve parmaklarının iyi çalışmamasına dikkat ederek bu uygulamayı hazırladım" şeklinde anlattı.